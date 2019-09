Canotaj: Romania a cucerit 9 medalii de aur la Campionatele Europene Under 23 din Grecia

România a dominat şi în acest an Campionatele Europene de canotaj Under 23, după ce a câştigat 9 medalii de aur, una de argint şi două de bronz în finalele disputate duminică la Ioannina (Grecia). La ediţia de anul trecut a Europenelor Under-23, România a cucerit opt medalii de aur la Brest (Belarus), terminând pe primul loc în clasamentul pe naţiuni. La Ioannina, România s-a clasat de asemenea pe primul loc în clasamentul medaliilor (9-1-2), urmată de Belarus (3-3-0), Grecia (3-2-2), Germania (2-3-2), Elveţia (2-1-4), Ungaria (1-0-1) etc. Fetele au adus 5 medalii de aur, iar băieţii au obţinut 4 medalii de aur. Ambarcaţiunea feminină de 8 rame plus cârmaci a României (Mădălina Hegheş, Roxana Paraşcanu, Andrea-Ioana Budeanu, Raluca-Georgiana Dinulescu, Mădălina-Gabriela Caşu, Amalia Bereş, Maria-Magdalena Rusu, Roxana-Iuliana Anghel, Victoria-Ştefania Petreanu) a cucerit aurul cu timpul de 6min22sec96/100, devansând în finală Franţa (6min29sec89/100) şi Germania (6min34sec45/100). Echipajul feminin de patru rame fără cârmaci (Mădălina-Gabriela Caşu, Amalia Bereş, Maria-Magdalena Rusu, Roxana-Iuliana Anghel) a obţinut medalia de aur după ce a câştigat finala cu timpul de 6min45sec74/100, întrecând Croaţia (6min49sec71/100) şi Rusia (6min51sec62/100). Şi la patru vâsle, Larisa Elena Roşu, Elena Logofătu, Nicoleta Paşcanu, Tabita Maftei au obţinut titlul european, după ce au câştigat finala cu timpul de 6min35sec79/100, înaintea Poloniei şi Elveţiei. Barca feminină de 4 rame plus cârmaci (Ioana-Irina Acsinte, Dumitriţa Juncănariu, Andreea Popa, Georgiana-Simona Tătaru, Victoria-Ştefania Petreanu), a adus o altă medalie de aur, după ce s-a impus în finală cu timpul de 7min03sec14/100, fiind urmată în clasament de Belarus (7min07sec08/100) şi de Rusia (7min12sec85/100). Echipajul feminin de dublu vâsle, Nicoleta-Ancuţa Bodnar/Simona Geanina Radiş, a câştigat finala cu timpul de 6min57sec18/100, depăşind Bulgaria (7min05sec25/100) şi Ungaria (7min08sec94/100). Schiff-ul de 8 rame plus cârmaci al băieţilor, format din Dumitru-Valentin Bucur, Ciprian Tudosă, Florin Ceobanu, Marian Cireaşă, Andrei Lungu, Denis Nichitean, Andrei-Alexandru Tănasă, Constantin-Cristi Hîrgău, Adrian Munteanu, a cucerit aurul, triumfând în finală cu timpul de 5min40sec87/100, depăşind Ucraina (5min43sec35/100) şi Marea Britanie (5min43sec97/100). Şi barca masculină de patru rame fără cârmaci (Alexandru Chioşeaua, Alexandru-Laurenţiu Danciu, Alexandru Matinca, Ciprian Huc, Adrian Munteanu) a obţinut titlul european, după ce a câştigat finala cu timpul de 6min21sec29/100, învingând Belarus (6min23sec58/100) şi Elveţia (6min27sec53/100). Tot aur a cucerit barca masculină de dublu rame fără cârmaci (Dumitru-Alexandru Ciobică, Florin-Sorin Lehaci), care s-a impus în finală cu timpul de 6min31sec21/100, urmată de Grecia şi Lituania. Echipajul de patru rame fără cârmaci (Mihăiţă-Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan-Constantin Berariu, Cosmin Pascari) a obţinut o altă medalie de aur în finală, cu timpul de 5min58sec79/100, depăşind Croaţia şi Elveţia. La patru vâsle masculin, barca compusă din Florin-Bogdan Horodişteanu, Andrei-Sebastian Cornea, Sebastian-Constantin Cîrstea, Cristian-Ionuţ Cojocaru, s-a clasat pe locul 2 în finală şi a cucerit argintul cu timpul de 5min56sec05/100, după Belarus, dar înaintea Republicii Moldova. Elena-Iuliana Mihai a cucerit bronzul la schiff simplu categorie uşoară, după ce s-a clasat pe locul 3 în finală cu timpul de 7min56sec93/100, fiind devansată de Eline Rol (Elveţia) - 7min53sec00 şi Susannah Duncan (Marea Britanie) - 7min53sec14/100. Echipajul feminin de dublu rame fără cârmaci (Adriana Ailincăi, Maria Tivodariu) a obţinut medalia de bronz în finală cu timpul de 7min23sec17/100. Primele două locuri au fost ocupate de Grecia (7min17sec74/100) şi Belarus (7min19sec96/100). La competiţia continentală au participat 15 echipaje româneşti cu 49 de sportivi, conform FR de Canotaj. AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor online: Adrian Dãdârlat) Sursa foto: Federatia Romana De Canotaj / Facebook