Canotaj: Romania a cucerit cinci medalii de aur la Europenele Under-23

România a cucerit zece medalii, dintre care cinci de aur, trei de argint şi două de bronz, duminică, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Duisburg (Germania). Cu acest bilanţ, România a ocupat primul loc pe naţiuni în probele olimpice, potrivit paginii de Facebook a Federaţiei Române de Canotaj. Medaliile de aur au fost obţinute la dublu rame feminin (Adriana Ailincăi, Alina-Maria Baleţchi - 07:08.80), patru rame feminin (Andreea Popa, Maria Tivodariu, Maria-Magdalena Rusu, Dumitriţa Juncănariu - 06:41.44), dublu rame masculin (Dumitru-Alexandru Ciobîcă, Florin-Sorin Lehaci - 06:31.59), patru rame masculin (Florin Arteni-Fîntînariu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan-Constantin Berariu, Cosmin Pascari - 05:56.64) şi dublu vâsle feminin (Nicoleta-Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş - 07:08.47). Cele trei medalii de argint au fost cucerite la patru rame feminin cu cârmaci (Damaris Lebăda, Alexandra Ungureanu, Laura Pal, Vasilica-Alexandra Rusu, Victoria-Ştefania Petreanu - 07:02.41, la aproape şase secunde de primul loc), opt plus unu feminin (Lorena Constantin, Ioana-Mădălina Moroşan, Mădălina-Gabriela Caşu, Iuliana Timoc, Ioana-Irina Acsinte, Roxana-Iuliana Anghel, Amalia Bucu, Raluca-Georgiana Dinculescu, Petreanu Victoria-Ştefania - 06:28.59) şi la opt plus unu masculin (Gheorghe Morar, Constantin-Cristi Hîrgău, George Cătruna, Nicu-Iulian Chelaru, Bogdan-Sabin Baitoc, Marian Cireaşă, Florin Arteni-Fîntînariu, Ciprian Huc, Petre-Florin Enăşescu - 05:47.62). Bronzul a fost câştigat la patru vâsle feminin (Larisa Elena Roşu, Cristina Drugă, Andrea-Ioana Budeanu, Georgiana-Simona Tătaru - 06:43.65) şi la simplu masculin, prin Mihai Chiruţă - 07:01.81. Echipajul masculin de patru rame cu cârmaci (Dorin Simion, Andrei Lungu, Florin Ceobanu, Alexandru-Laurenţiu Danciu, Petre-Florin Enăşescu - 06:16.38) a terminat pe locul cinci, Elena-Iuliana Mihai a fost a şasea (ultima) la simplu feminin - categorie uşoară (08:10.64), iar barca masculină de patru vâsle (Cristian-Ionuţ Cojocaru, Florin-Bogdan Horodişteanu, Gheorghe Scripcaru, Andrei-Sebastian Cornea - 06:13.93) a terminat pe locul 6. România a participat cu 15 bărci la Europenele Under-23, dar numai 13 au prins finalele pentru medalii. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Federatia Romana De Canotaj/facebook