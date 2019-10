Cantareții Whitney Houston, Notorious B.I.G.,nominalizați postum pentru includere in Rock and Roll Hall of Fame

Cântăreții Whitney Houston și Notorious B.I.G. se numără printre cei 16 nominalizați, marți, pentru a fi incluși în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2020, potrivit Reuters, anunță MEDIAFAX.

Formațiile și artiștii nominalizați acoperă diferite genuri muzicale, precum pop, rap, electronică și heavy metal. Printre cei nominalizați se mai numără trupele Soundgarden, Depeche Mode, Judas Priest, Motörhead, Kraftwerk, Thin Lizzy și T. Rex.

Peste 1.000 de artiști, istorici și membri ai industriei muzicale vor vota artiștii și formațiile ce vor fi incluse în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2020.

Totodată, publicul își poate manifesta preferințele, votând artistul favorit dintre cei nominalizați. Muzicienii ce vor fi incluși în Rock and Roll Hall of Fame în 2020 vor fi anunțați în ianuarie, iar ceremonia va avea loc în Cleveland, în mai.

Cântăreața Whitney Houston, celebră atât pentru cântecele ei de dragoste, cât şi pentru scandalurile generate de dependenţa ei de droguri, a fost găsită decedată pe 11 februarie 2012, în cada unei camere de hotel din Beverly Hills, la vârsta de 48 de ani, cu o zi înainte de gala de decernare a premiilor Grammy. Autorităţile americane au considerat că moartea ei a fost accidentală, fiind cauzată de consumul de cocaină şi de o maladie cardiacă.

Whitney Houston, născută pe 9 august 1963, a dominat scena muzicală pop şi soul a anilor 1980 şi 1990, vânzând aproximativ 200 de milioane de discuri şi fiind supranumită "Vocea". Ea s-a lansat şi în cinema, jucând alături de Kevin Costner în filmul "Bodyguard" (1992), pentru care a înregistrat o nouă versiune a piesei "I Will Always Love You" (Dolly Parton, 1974), care a devenit extrem de populară. Houston este singurul artist din lume care a lansat şapte albume consecutive premiate cu discuri de platină, depăşind la acest capitol chiar şi trupa The Beatles. Lista ei de premii include, printre altele, șase Grammy, două Emmy, 30 Billboard Music Awards şi 22 American Music Awards.

Christopher George Latore Wallace, cunoscut ca Notorious B.I.G. s-a născut în anul 1972. Notorious B.I.G. a fost împuşcat mortal la vârsta de 24 de ani, în Los Angeles, pe 9 martie 1997. Rapperul se afla într-un automobil sport, pe locul din dreapta şoferului, în momentul în care a fost ucis. Notorious B.I.G., care era din New York, era renumit pentru versurile inteligente şi spirituale din piesele sale, dar şi pentru constituția lui fizică. Muzicianul avea o înălţime de 186 centimetri şi o greutate de 179 de kilograme în momentul morţii.