Cantarețul Moby anunța un album nou, lansand o piesa inedita

Cântărețul Moby anunță lansarea unui album nou, All Visible Object și dă publicității o piesă inedită, arată Smart The Fusion, păstrând un loc special pentru muzica artistului în playlistul zilei, scrie Mediafax.

Moby a vorbit despre noul său album, All Visible Objects, al șaptelea material discografic de studio din cariera muzicianului.

Discul va fi lansat pe 6 martie, prima piesă de pe album, ”Power is Taken”, fiind deja disponibilă.

Moby a confirmat și faptul că toate încasările acestui album sunt destinate cauzelor umanitare, fiecare piesă având propria sa cauză pentru care vor fi virați banii pe care îi strânge. Printre organizațiile vizage se numără Extinction Rebellion, Brighter Green, Rainforest Action Network, Extinction Rebellion și organizații pentru drepturile animalelor precum Mercy for Animals, Animal Equality, Humane League și International Anti-Poaching. De asemenea sunt prevăzute ca destinatari ai încsărilor rezultate din lansarea noilor piese semnate de Moby și The American Civil Liberties Union (ACLU), the Physicians Committee, the Good Food Institute ca și Indivisible Project.

Moby, pe numele real Richard Melville Hall, s-a născut pe 11 septembrie 1965, la New York. Este cunoscut pentru muzica electronică, stilul de viață vegan și apărarea drepturilor animalelor. Moby a vândut peste 20 de milioane de albume. Recent, artistul s-a implicat într-un proiect aerospațial, în urma căruia speră să devină primul cântăreț care va ajunge în spațiu.