Cantareața britanica Adele, care nu a mai scos niciun album de cinci ani, va lansa unul nou anul acesta

Cântăreața britanică Adele, care nu a mai lansat niciun album de cinci ani, lucrează la un nou material discografic, ce va apărea anul acesta, informația fiind confirmată de agentul și de managerul starului, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica acesteia în playlistul zilei, anunță MEDIAFAX.

"Cu cât mai devreme cu atât mai bine", a fost replica managerului Jonathan Dickins atunci când a fost întrebat de Music Week dacă Adele va lansa ceva anul acesta, potrivit music-news.com.

Fanii au speculat anterior că starul britanic va lansa un nou album în octombrie 2019, dar informațiile s-au dovedit a fi false.

Recent, Adele, care a slăbit spectaculos în ultima vreme, a fost fotografiată în timp ce își petrecea vacanța cu vedeta TV James Corden și cântărețul Harry Styles.

Adele Laurie Blue Adkins, cunoscută ca Adele, este cântăreaţă şi compozitoare. Ea a debutat la 19 ani şi s-a bucurat de un real succes comercial, fiind apreciată şi de criticii muzicali. Adele a fost prima artistă care a primit premiul Critics' Choice la BRIT Awards, iar, în 2012, a câştigat şase premii Grammy. Înzestrată cu o voce excepţională, artista nu s-a ferit să exprime deziluziile sale în dragoste în melodii precum "Someone Like You" şi "Rolling in the Deep". Cel de-al treilea album al cântăreţei, intitulat "25", a fost lansat pe 20 noiembrie 2015, doborând toate recordurile, atât pe piaţa din Marea Britanie, cât şi în SUA. Artista are, în total, 15 premii Grammy, dar și un Oscar, primit în 2013, pentru piesa "Skyfall" de pe coloana sonoră a peliculei omonime.

Piesele lui Adele se regăsesc în playlistul Smart Radio. Ascultă Smart Radio aici: https://www.smartradio.ro/radio/radio/.