Cantareața cubaneza Camila Cabello este in pragul lansarii unui nou album

Cântăreaţa de origine cubaneză Camila Cabello va lansa în luna decembrie cel de-al doilea album, „Romance”, anunță NEWS.ro.

Cabello, care a făcut parte din grupul Fifth Harmony înainte de a îşi începe cariera solo, a devenit celebră la nivel mondial cu piesa „Havana” şi albumul „Camila” (2018), care a debutat pe primul loc în 110 topuri diferite ale iTunes şi a fost certificat cu platină.

Cel de-al doilea album cuprinde 14 piese, între care „Shameless", „Living Proof", „Easy”, „Liar" şi „Cry for Me", precum şi duetul cu Shawn Mendes, „Señorita”. O altă colaborare cuprinsă pe album este „My Oh My”, cu rapperul DaBaby.

Albumul, descris de cântăreaţă drept „ce simţi atunci când te îndrăgosteşti”, va fi lansat pe 6 decembrie.

Camila Cebello, născută pe 3 martie 1997, are peste 60 de distincţii în palmares, între care 5 American Music Awards, 2 Latin Grammy, 5 MTV Europe Music Awards, 4 MTV Video Music Awards, dar şi 3 nominalizări la Grammy.