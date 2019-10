Cantareața și chitarista Kim Shattuck, membra a trupei The Muffs, a murit

Cântăreața și chitarista Kim Shattuck, membră a trupei The Muffs, a decedat la vârsta de 56 de ani, după ce a fost diagnosticată cu scleroză laterală amiotrofică, în urmă cu doi ani, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.

Soțul lui Kim Shattuck, Kevin Sutherland, a făcut publică informația privind decesul cântăreței, miercuri.

"În această dimineață, persoana pe care am iubit-o o viață, Kim, a murit în somn, liniștită, după doi ani de luptă cu scleroza laterală amiotrofică. Eu sunt bărbatul de astăzi datorită ei. Va trăi alături de noi prin muzica ei, prin amintirile împărtășite și prin spiritul ei creativ. Te voi iubi mereu, Kimmy. Îți mulțumesc pentru că ți-ai împărțit viața cu mine", a declarat soțul artistei.

Kim a murit cu doar două săptămâni înainte de lansarea primului album din ultimii cinci ani al formației The Muffs, intitulat "No Holiday".

Kim Shattuck face parte din formația The Muffs încă din anul 1991, iar până atunci a fost cunoscută pentru piesele lansate alături de trupa The Pandoras.

Printre piesele pe care le-a lansat alături de formația The Muffs se numără "Kids in America", "Sad Tomorrow" și "Not Like Me".

Totodată, în anul 2013, Kim Shattuck a colaborat cu legendara trupă Pixies.