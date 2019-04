Cantareata Adele s-a despartit de sotul ei, Simon Konecki

Cântăreaţa britanică Adele s-a despărţit de soţul ei, Simon Konecki, au confirmat reprezentanţii artistei, anunţă BBC. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Într-o declaraţie apărută vineri, a fost specificat fatul că perechea "se angajează să-şi crească împreună fiul cu dragoste". Adele l-a născut pe fiul ei, Angelo, în 2012. Artista în vârstă de 30 de ani s-a căsătorit cu Konecki, fondatorul drop4drop, o organizaţie de caritate care luptă pentru accesul global la apă potabilă curată, în 2016, după cinci ani de relaţie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Cel mai bine vândut artist născut la Londra, Adele este cunoscută pentru albumele ei de top: "19", "21" şi "25". Potrivit declaraţiei, cuplul a specificat că nu vor fi făcute alte comentarii cu privire la despărţire şi a cerut să-i fie respectat dreptul la intimitate. Cei doi s-au căsătorit în secret iar Adele a făcut public anunţul în timpul discursului de la premiile Grammy, în 2017, când i-a mulţumit soţului ei. Adele, născută pe 5 mai 1988, în Marea Britanie, este interpretă şi compozitoare. În 2008, a lansat primul album de studio, ”19”, care s-a vândut în peste 6 milioane de copii. În 2009, a câştigat două premii Grammy şi a fost supranumită de presa britanică ”Noua Amy Winehouse”. În 2011, şi-a lansat al doilea album de studio, ”21”, care, datorită unor piese precum ”Rolling in the Deep”, ”Someone Like You” şi ”Set Fire to the Rain”, a avut un succes fenomenal şi s-a vândut în peste 29 milioane de copii pe plan mondial. Acel album i-a adus artistei britanice şase premii Grammy în 2012. În acelaşi ...