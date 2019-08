Cantareata britanica Emeli Sandé, recital la Cerbul de Aur - VIDEO

Cântăreaţa britanică Emeli Sandé, recompensată cu trofee Brit şi Ivor Novello, va susţine un recital pe scena festivalului Cerbul de Aur de la Braşov, pe 23 august. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Compozitoare şi interpretă, Sandé a debutat discografic în 2012, cu „Our Version of Events”, care a fost urmat de „Long Live the Angels” (2016). Al treilea album al artistei, „Real Life”, urmează să apară în septembrie. Cunoscută pentru single-uri ca „My King of Love”, „Read All About It” şi „Sparrow”, cântăreaţa R&B a colaborat şi compus pentru artişti ca Naughty Boy, David Guetta, Alicia Keys, Rihanna şi Kendrick Lamar. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În 2012 a cântat la ceremoniile de deschidere şi închidere ale Jocurilor Olimpice de la Londra, iar în 2017 a primit însemnele Ordinului Imperiului Britanic pentru contribuţia la muzică. Pe scena festivalului vor urca anul acesta şi Ronan Keating, Irina Rimes şi Ştefan Bănică jr. Cea de-a 19-a ediţie a festivalului Cerbul de Aur va avea loc în perioada 22 - 25 august, în Piaţa Sfatului din Braşov. Doisprezece solişti din zece ţări vor concura pentru premii în valoare totală de 55.000 de euro. Loredana, Vasile Şirli, care a compus timp de 28 de ani muzica originală pentru Disneyland Paris, cântăreţul şi fostul prezentator al festivalului Ricky Dandel, artista belgiano-franceză Victor Laszlo şi cantautorul italian Erminio Sinni sunt membrii juriului. Anul trecut, interpreta Iniz Neziri din Albania a câştigat marele trofeu al festivalului internaţional Cerbul de Aur, în valoare de 25.000 de euro. Eda Marcus, prezentatoare de ştiri sp ...