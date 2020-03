Cantareata Charlotte Lawrence a fost infectata cu coronavirus. Mesajul urgent pe care il transmite fanilor

In varsta de 19 ani, cantareata Charlotte Lawrence a dezvaluit ca a fost testata pozitiv pentru coronavirus.

Pare ca virusul puternic nu tine cont de nimic, de varsta, de sex si face victime de oriunde pe pe glob. In varsta de 19 ani, prietena lui Kaia Gerber a fost infectata cu coronavirus. Cantareata Charlotte Lawrence a dezvaluit ca a fost testata pozitiv si este in carantina.

In mediul online ea isi tine la curent fanii cu tot ce face, si tot acolo a anuntat prin ce trece acum: "Hei! In urma cu cateva zile, doctorul mi-a confirmat ca si eu am fost testata pozitiv cu COVID-19. Dar o sa fiu bine!"

Pe langa acest mesaj, ea a vrut sa le transmita celor care o urmaresc pe retelele de socializare o avertizare, sa fie mult mai atenti de acum inainte, sa se izoleze: "Nu va cer sa va rugati pentru mine, sa imi transmiteti dragostea voastra sau mesaje frumoase. Este un mesaj pe care il transmit cu rugamintea de a va proteja. Stati in casa! Va rog! Chiar daca te simti rau sau nu, stai in casa! Gandeste-te la parintii tai, la bunici. Iubesc multi oameni care acum trec printr-o situatie dificila."

Cantareata Charlotte Lawrence nu este singura figura publica infectata cu coronavirus, si Tom Hanks si sotia, actorul Idris Elba si Kristofer Hivju au fost testati pozitiv.

Povestea lui Charlotte Lawrence

Tanara de 19 ani infectata cu coronavirus nu este asa de cunoscuta publicului larg. Ea este fiica actritei Christa Miller si a producatorului Bill Lawrence. Charlotte Lawrence s-a nascut pe 8 iunie 2000.

Si-a inceput cariera ca model, pe cand era doar o adolescenta. A avut aparitii si in revista Vogue, publicatie recunoscuta la nivel international. Ulterior, ea a inceput o cariera in muzica. Primul single a fost "The Finish Line", in 2014, iar apoi "Ever After" din 2015.

