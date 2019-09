Cantareata de muzica populara Maria Ghinea, impuscata in cap de sot, in fata copilului: “Simteam ca mor acolo”

Interpreta de muzica populara Maria Ghinea este una dintre cele mai cunoscute cantarete din zona Olteniei, este fericita, implinita, insa lucrurile nu au stat mereu asa. Artista a avut o casnicie de cosmar, cum doar in filme mai vezi, iar aceasta s-a incheiat in mod tragic, dupa ce frumoasa artista a fost impuscata in cap!

Cantareata Maria Ghinea a fost impuscata in cap de sotul sau

Ajunsa acum la 50 de ani, Maria Ghinea este o o femeie frumoasa, plina de viata, cu o familie frumoasa, cu niste copii buni, si chiar se pregateste sa devina…bunica! Toate sunt roz acum in viata artistei, insa an tinerete a fost nevoita sa suporte batai si jigniri fata margini, de la cel care i-a fost sot timp de 8 ani.

Avea 22 de ani cand si-a intalnit viitorul sot, cu 20 de ani mai in varsta decat ea. Artista de muzica populara s-a indragostit de el si visa pe atunci sa imbatraneasca impreuna, insa, la scurt timp, ea si-a dat seama ca partenerul ei, care mai fusese casatorit de opt ori, avea un comportament violent si era foarte gelos. Cu toate acestea, solista a trait alaturi de el timp de opt ani de real cosmar. Cand nu a mai putut indura chinurile la care era supusa, Maria Ghinea a cerut ajutorul unui avocat.

Interpreta de muzica populara a fost paralizata si nu a mai putut vorbi timp de trei luni

Consoarta sanu a primit vestea divortului prea bine, asa ca nu a stat pe ganduri si a pus mana pe pistol si a impuscat-o pur si simplu in cap. Agresiunea s-a petrecut chiar sub ochii unuia dintre fiii sai, care avea la acea vreme doar 5 ani. Cantareata a pierdut patru litri de sange, iar medicii i-a fost extirpat o bucata de opt centimetri din creier. Timp de trei luni, ea nu a putut sa vorbeasca sau sa se miste. In mod miraculos, apoi, artista si-a revenit si a continuat sa-si creasca cei doi baieti.

“Nu am ramas in spital pentru ca simteam ca mor acolo. (…) Am stat acasa si cum sa spun… nimic nu te poate ajuta in lumea asta si nimic nu iti poate da mai multa putere decat copiii. Dragos avea 5 ani si jumatate si Alexandru 13. Cand stateau unul in stanga si unul in dreapta imi spuneau: «Ridica-te, mami, ca te vom ajuta noi si te vom sprijini».

Eu care nu puteam vorbi, decat scriam, ii spuneam lui Dumnezeu: «Doamne, poate ca eu am gresit, poate ca nu am stiut cum sa aleg, dar gandeste-te la copiii mei. Ce s-ar intampla cu ei daca nu as fi eu si daca eu sunt vinovata, pentru ei ajuta-ma sa ma ridic». Am stat trei luni. (…) Eu nu l-am vazut pe Dumnezeu, dar i-am simtit prezenta in fiecare moment al vietii mele cand simteam ca nu mai pot, cand simteam ca sunt prabusita”, a povestit artista intr-un interviu oferit in trecut.

