Cantareata Elena Soare a visat-o pe Ileana Ciuculete! Ce i-a spus despre Cornel Gales e cutremurator

Cornel Gales, sotul cantaretei de muzica populara Ileana Ciuculete, a murit in urma unui tragic accident rutier, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat din cauza vitezei. Gales avea 60 de ani si locuia in Spania.

Elena Soare, fosta colega de scena cu regretata Ileana Ciuculete, a povestit ca a visat-o pe aceasta de mai multe ori, de cand a incetat din viata, iar aceste vise s-au repetat. Este cutremuratoare declaratia cantaretei, cu atat mai mult cu cat marturiseste ca, in vis, Ileana Ciuculete ii spunea ca… il asteapta pe Cornel Gales. Elena Soare povesteste ca a visat-o zi de zi pe Ileana Ciuculete, iar visele au inceput sa fie mai rare doar dupa ce a dat de pomana.

”De cand a murit, am tot visat-o. Imi spunea ca-l asteapta pe Cornel sa-i aduca «nu stiu ce». Nu am luat in seama cand s-a intamplat prima data, dar visele s-au repetat. O visam ca ma pupa, ca ma ia in brate. O visam in biserica la Titulescu, unde veneau si Ileana cu Cornel. Tot acolo a avut loc slujba de inmormantare pentru Mihai Constantinescu. Si el venea acolo cu Simona. Dumnezeu sa-l odihneasca! M-am gandit ca Ileana are nevoie sa-i dau ceva de pomana si am facut acest lucru. La inceput o visam zi de zi, apoi, pe masura ce ii mai dadeam ceva de pomana, visele au incetat. Am visat-o pana —in octombrie. Atunci i-am facut iar o coliva”, a marturisit Elena Soare pentru click.ro.

”A intampinat o gramada de greutati”

Potrivit celor mai noi declaratii facute de Doina Belu, apropiatii lui Cornel Gales nu cunosc adevarul despre accident, pentru ca politia din Spania este foarte drastica. Ea a mai spus ca, Viviana Mantoiu a intampinat o serie de probleme dupa ce s-a deplasat la morga, avand in vedere ca nu este ruda cu fostul impresar.

“A ajuns Viviana acolo, a intampinat o gramada de greutati pentru ca nu sunt casatoriti! A ajuns la morga, l-a recunoscut, a platit si o gramada de bani. Era dezbracat. Urmeaza actele”, a declarat cu lacrimi in ochi Doina Belu in cadrul unei emisiuni TV.

Fosta iubita a lui Cornel Gales a mai spus ca masina lui personala, dar si autoturismul ei se aflau in garaj. Asta inseamna ca tragedia s-a petrecut cu autovehiculul unui prieten.“Masina lui si cu masina ei erau in garaj, dar cheile au fost la el si ea nu a putut sa intre sa-si ia masina. M-a sunat si mi-a zis: «Mergem sa cumparam imbracaminte»”, a mai spus, cu vocea stins,a nasa de cununie a lui Cornel Gales in cadrul aceleiasi emisiuni.

