Cantareata Halle Bailey va fi Ariel in filmul live-action „The Little Mermaid”

Halle Bailey va fi Ariel in filmul live-action „The Little Mermaid", produs de Disney, iar acesta va fi primul rol principal intr-un lungmetraj pentru cantareata in varsta de 19 ani cunoscuta ca parte a duo-ului R&B Chloe x Halle. Regizorul Rob Marshall a petrecut ultimele luni cautand cea mai buna varianta pentru acest rol, insa, potrivit Variety, Bailey a fost de la inceput preferata. Lady Gaga, Annie Lennox si Adele, intre cei peste 800 de noi invitati in Academia americana de film „Dupa o cautare extinsa, a fost clar ca Halle este acea rara combinatie de spirit, inima, tinerete, incocenta si substanta - plus o voce grozava - toate calitati naturale necesare pentru interpretarea ...