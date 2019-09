Cantaret francez, anchetat pentru hartuire sexuala si exhibitionism

Patrick Bruel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O esteticiana l-a acuzat pe cantaretul francez Patrick Bruel ca a avut un comportament nepotrivit in timpul unui masaj, inainte de concertul sau din 9 august de la Ajaccio, in Corsica. Interogat de anchetatori, artistul a contestat faptele, potrivit Le Figaro. In plin turneu pentru lansarea noului sau roman intitulat "Ce soir on sort", Patrick Bruel a fost nevoit sa faca o oprire, duminica, la jandarmenria din Chalons-en-Champagne. Potrivit Le Parisien, o ancheta pentru "exhibitie" si "hartuire sexuala" a fost deschisa ca urmare a acuzatiilor unei angajate a hotelului Radisson din Porticcio, in apropiere de Ajaccio. Spectacol inedit ce-l are in prim-plan pe actorul Cl ...