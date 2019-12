Cantaretul britanic James Arthur, in concert la Bucuresti

Cântăreţul britanic James Arthur, cunoscut pentru piese ca „Say You Won't Let Go” şi „Quite Miss Home”, va concerta pe 9 iulie, la Arenele Romane din Bucureşti. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Interpretul în vârstă de 31 de ani şi-a început cariera după ce a câştigat, în 2012, concursul „UK X Factor”. A lansat trei albume de studio, care au fost vândute în peste 2,5 milioane de copii, astfel că au fost certificate cu platină şi aur. Cel mai recent disc al lui, „You”, a apărut în octombrie 2019. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Videoclipul celei mai de succes piese a lui, „Say You Won't Let Go”, a înregistrat peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube. A colaborat, între alţii, cu Kelly Clarkson, One Republic, Machine Gun Kelly şi Westlife. El este ambasador SANE, organizaţie caritabilă din Regatul Unit care ajută persoane ce se luptă cu depresia şi anxietatea. Biletele pentru concertul de la Bucureşti vor fi puse în vânzare pe 18 decembrie, în reţeaua iabilet.ro, la mai multe categorii de preţ, potrnind de la 129 de lei. La preţul tuturor biletelor comandate în earlybird şi presale va fi adăugat comisionul de emitere, de 10 lei. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.