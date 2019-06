Cantaretul Elvis Costello si actrita Olivia Colman, onorati de regina Elizabeta a II-a

Cântăreţul Elvis Costello a primit titlul de Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic pentru "servicii aduse muzicii", iar actriţa Olivia Colman - titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, potrivit tradiţionalei liste a distincţiilor acordate cu ocazia zilei de naştere a reginei Elizabeta a II-a, 93 de ani, potrivit news.ro.

Premiul, care îl recunoaşte pe Costello "Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic", a fost anunţat vineri seară.

Artistul a răspuns pe blogul său: "Sunt fericit să accept această onoare surprinzătoare", a spus Costello, adăugând: "Ca să fiu sincer, sunt destul de impresionat de această recunoaştere pentru "Serviciile mele aduse Muzicii", ceea ce confirmă suspiciunea mea că nimeni nu ascultă versurile cântecelor pentru că altfel ar fi stat lucrurile".

Declan Patrick MacManus, născut pe 25 august 1954, la Londra, cunoscut sub numele de Elvis Costello, este cântăreţ, compozitor, producător muzical şi scriitor. A debutat discografic în 1977, cu „My Aim Is True”, bine primit de critici, care a fost urmat de „This Year's Model” (1978) şi „Armed Forces” (1979), de pe care face parte single-ul „Oliver's Army", cel mai bine plasat în topul britanic de specialitate (locul al doilea). Aceste trei discuri au fost incluse în lista Rolling Stone ale celor mai bune 500 albume din toate timpurile. Deţinător al unui premiu Grammy, împreună cu trupa sa, The Attractions, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2003.

De-a lungul carierei sale de peste patru decenii, a colaborat cu nume ca Paul McCartney, Green Day şi Burt Bacharach şi a primit o nominalizare la Oscar pentru „The Scarlet Tide” de pe coloana sonoră a filmului „Cold Mountain” (2003).

Regina Marii Britanii a acordat distincţii şi altor personalităţi: scriitorului britanic Lee Child (pe numele său real Jim Grant), creatorul personajului "Jack Reacher", interpretat în adaptarea pentru marele ecran de Tom Cruise, scriitoarei Sarah Waters şi actriţei Olivia Colman - titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE).

Şapte supravieţuitori ai Holocaustului au primit Medalia Imperiului Britanic pentru serviciile lor în sfera educaţiei privind Holocaustul.

Distincţiile regale sunt acordate de două ori pe an, de Anul Nou şi cu ocazia aniversării oficiale a reginei care este sărbătorită în a doua sâmbătă din luna iunie, deşi aceasta este născută pe 21 aprilie 1926.