Cantaretul Horia Brenciu revine la 'Vocea Romaniei'

Cântăreţul Horia Brenciu revine la "Vocea României", în sezonul 9 al show-ului, şi promite să fie "calm, liniştit", transmite Pro TV, potrivit news.ro.

Horia, Irina Rimes, Smiley şi Tudor Chirilă formează în următorul sezon echipa de antrenori.

"Revenirea la Vocea României este neaşteptată, binevenită şi, recunosc, emoţionantă. În acest sezon voi fi calm, liniştit, nu mă voi mişca de pe scaun, nu mă voi certa cu nimeni şi sub nicio formă nu voi cânta din când în când cu band-ul emisiunii. Voi fi precum un maestru yoghin. Voi căuta o voce nouă, plină de viaţă, o voce care să-mi aducă cel de-al treilea titlu", a declarat Horia Brenciu.

Doi concurenţi din echipa sa, Julie Mayaya şi Mihai Chiţu, au câştigat trofeul "Vocea României".

"Sunt foarte fericită să vă anunţ că ne vedem din nou la Vocea României. Am mari speranţe că anul acesta voi întâlni Vocea care va aduce trofeul în echipa Cosmos! Anul trecut a fost sezonul de acomodare, sezonul nouă îmi doresc să-l încep in forţă. Îmi doresc să mai fie cu noroc şi, în final, oricare ar fi sorţii, să câştige Vocea!", a spus Irina Rimes la începutul sezonului 9.

Smiley a declarat: "Fiecare sezon Vocea României e o bucurie pentru mine şi ocazia perfectă de a cunoaşte oameni determinaţi, cu voci foarte bune, care nu au renunţat la visul lor şi au curajul să se arate întregii ţări. Abia aştept să începem filmările şi să vedem ce surprize ne aşteaptă în noul sezon, ce viitori artişti vom descoperi. Sunt sigur că o să avem şi mai multă efervescenţă în noua formulă de antrenori: Bine ai revenit, Horia Brenciu!”.

"Vocea României mi-a adus mai multe satisfacţii decât bănuiam când am acceptat rolul de antrenor în primul sezon. N-am crezut că o să pot fi în show-ul ăsta câte puţin din toate: pedagog, regizor, orchestrator, actor sau eu însumi. E rar ca un show de televiziune să-ţi dea ocazia să "te joci pe tine". Aşa că e foarte simplu ca Vocea să te facă dependent. Şi bănuiesc că dependenţa asta mă ţine pe scaunul ăla şi în sezonul ăsta. În rest, să fie voci, să fie voce, muzică bună şi replici inteligente.”, spune Tudor Chirilă.

Filmările la sezonul 9 "Vocea României" vor începe în curând.

Horia Brenciu şi-a anunţat fanii pe Facebook că revine la emisiunea-concurs.

"Dragii mei, m-am întors la Vocea României"! Am parte de un nou început, unul plin de emoţii pentru mine. Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături profesional în ultimii 5 ani. Le mulţumesc Deliei (ma voi gândi din când în când la zâmbetul tău seducător), lui Carla’s Dreams şi mai ales lui Ştefan (îmi va lipsi ritmul de rock’n’roll). Mulţumesc tuturor echipelor de producţie care mi-au făcut viaţa uşoară şi frumoasă în aceşti ultimi 5 ani. De azi, pornesc cu încredere pe un nou drum aparent cunoscut, dar plin de provocări. Salut cu entuziasm echipa de la Vocea României! Ma reîntâlnesc cu fratele meu, Zâmbăreţul, de-abia aştept s-o cunosc pe fermecătoarea Irina Rimes şi sper sa am un dialog spumos cu Tudor... De Bartoş, ce sa mai zic?! Chiar mi-a fost dor...".