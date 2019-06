Mihai Traistariu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi marturisea recent ca motivul pentru care nu poate ”duce” o relatie serioasa este pentru ca femeilor le plac baietii ”rai”, iar el nu este, iata ca Traistariu socheaza cu o patanie care i-a dat mari emotii. Cantaretul Mihai Traistariu si-a amintit de o aventura care nu s-a terminat tocmai bine pentru el. In urma cu mai multi ani, Mihai Traistariu a avut o relatie cu o tanara din Timisoara. Artistul a marturisit ca a fost ingrozit in momentul in care a fost sunat de mama fetei, care i-a spus ca aceasta era insarcinata. „M-a pus naiba si m-am cuplat cu o fata de la Timisoara. O chemam la Constanta, ii dadeam bani pentru tren. Desi am folosit prezervativul, maica ...