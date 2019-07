Cantaretul R&B R. Kelly, arestat pentru trafic sexual

R Kelly google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantaretul R&B R. Kelly a fost arestat joi noapte, in Chicago, sub acuzatii de trafic sexual, anunta presa americana. Este asteptat ca R. Kelly sa fie adus la New York pentru a fi judecat pentru 13 capete de acuzare, unele avand legatura cu pornografia infantila si obstructionarea justitiei. Kelly se afla de aproximativ doua decenii in centrul unui scandal sexual. A fost acuzat de abuz inca din anii 1990, iar de la initierea miscarii #MeToo numeroase femei au vorbit despre agresiune. DIVORT in lumea muzicii. O mare voce a decis sa se desparta de sotie Cel mai recent, Kelly a fost acuzat de abuz sexual agravat in luna februarie, apoi in mai, pentru agresiune si abuz sexual. Intre victime se regase ...