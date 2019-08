Cantitate impresionanta de oseminte gasita in casa lui Gheorghe Dinca

Curtea lui Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sunt 30 de zile de ancheta in cazul crimelor de la Caracal. Investigatorii nu le pot spune familiilor nici acum ce s-a intamplat exact cu fetele lor, dar cauta in continuare urmele adevarului in casa suspectului. Patru procurori anti-mafia si 60 de politisti, intre care si cei mai buni criminalisti - cei de la Serviciul Omoruri din Bucuresti - scotocesc de o luna proprietatea. Este cea mai complexa ancheta de asasinat din istoria Romaniei. Mii de probe au fost adunate de criminalisti si incarcate in sapte camioane. Cautarile pe proprietatea lui Gheorghe Dinca, mecanicul auto care s-a declarat calaul Luizei si Alexandrei, ating zilele acestea ultima faza. Criminalistii au cerut un nou mandat d ...