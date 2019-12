Cantona despre cum este sa o vada Manchester United jucand: “Este un pic ca a face dragoste ca un om batran” - VIDEO

Fostul fotbalist Eric Cantona a comparat sentimentul de a urmări echipa Mannchester United jucând în această perioadă cu “a face dragoste ca un om bătrân”, precizând că se ajunge la dezamăgire, în ciuda eforturilor. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); “Manchester United ocupă un loc special în inima mea. Dar să o văd pe United jucând acum… este un pic ca a face dragoste ca un om bătrân. Încerci din răsputeri, dar până la urmă toată lumea este un pic dezamăgită. Dar ei vor reveni. Pentru că este cel mai mare club din lume. Când vorbesc despre a face dragoste ca un bătrân nu am spus de mine, a fost doar o metaforă, fiindcă eu…”, a spus Cantona într-un filmuleţ pe canalul de YouTube OTRO. And rounding off The King's review of 2019... What does Eric Cantona think about the modern day Manchester United? #MUFC #PL #TheKings2019 pic.twitter.com/5tvjQTMBUF (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); — OTRO (@OTRO) December 24, 2019 Echipa Manchester United ocupă locul opt în clasamentul campionatului Angliei, iar săptămâna trecută a fost învinsă de ultima clasată, Watford, scor 0-2. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.