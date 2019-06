Cap de jumatate de metru al unui lup gigantic, descoperit aproape intact de cercetatori - FOTO

Lup Capul unui lup de dimensiuni uriase a fost descoperit de cercetatori, acestia precizand ca animalul ar fi fost gigantic fata de un lup comun, avand in vedere ca marimea craniului este de aproape 50 de centimentri. Capul de lup urias este aproape intact, avand conservat chiar si creierul, precizeaza cercetatorii, care au demarat deja analizele ADN pentru a afla cauza marimii atat de neobisnuite a pradatorului. Cap de jumatate de metru al unui lup gigantic, descoperit aproape intact de cercetatori Un cap de lup de dimensiuni uriase (Canis Dirus "Dire Wolf"), vechi de 32.000 de ani, cu creierul, dintii si celelalte organe in stare foarte buna de conservare, a fost descoperit in Siberia, anunta Academia de Stiinte din Iacutia. "Dimensiunea capului este echivalenta cu jumatate din lungimea totala a corpului unui lup din prezent. Acest fapt ne-a permis sa conc ...