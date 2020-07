'Capcana Arafat': De ce evita Firea o ciocnire cu șeful DSU

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminică, la România TV, după ce șeful DSU Raed Arafat a spus că în București este o răspândire comunitară a coronavirusului, că nu va intra într-un schimb de replici cu secretarul de stat pentru că un asemenea scenariu ar conveni PNL.

„Nu am nicio replica pentru dl Arafat. Dumnealui este un secretar de stat in Gvuern. Eu stiu ca i-ar conveni Ministerului Sanatatii sa polemizeze Firea cu Arafat pentru ca se spala pe maini. Raspunderea este a Ministerului Sanatatii. Nu intru in acest joc sa fie un duel intre Firea si Arafat. Asa cum a precizat, dl Arafat a vorbit azi ca un purtator de cuvant pe marginea informatiilor INSP. Am vazut cum se induce deja ideea ca exista o disputa publica intre Arafat si Firea. Eu atrag atentia ministrului Sanatatii, membru PNL, sa inceteze manipularile, dezinformarile”, a declarat Gabriela Firea.

