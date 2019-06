Capitala Moldovei se confrunta cu o criza fara precedent. Orice act emis de Parlament este nul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a emis sambata o noua decizie, care vizeaza sedinta parlamentara convocata la ora 12.30 de catre Blocul ACUM si Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), relateaza site-ul deschide.md. Conform deciziei emise sambata, orice act adoptat sambata in Parlament este nul, deoarece termenul de formare a organelor din Parlament a expirat vineri. "Orice actiune si/sau act legislativ care are drept scop desfasurarea activitatii Parlamentului dupa aparitia circumstantelor de dizolvare obligatorie, constituie o incalcare grava a prevederilor constitutionale si sunt nule", se mentioneaza in documentul emis de Curtea Constitutionala a Republicii Moldova, transmite Mediafax. Deput ...