Capitala va gazdui Bucharest Gaming Week 2019, in perioada 4-10 noiembrie

Bucharest Gaming Week 2019, unul dintre cele mai importante şi emblematice festivaluri de gaming din România şi Europa de Sud-Est, este programat să aibă loc la Palatul Parlamentului, în perioada 4-10 noiembrie 2019, iar în cadrul acestuia se vor desfăşura şi finalele Campionatului ESL de gaming, informează unul dintre partenerii de comunicaţii ai evenimentului, Vodafone România, alături de ESL, potrivit Agerpres.

Astfel, pe durata evenimentului, ajuns la cea de-a treia ediţie, Battle Royale Arena va găzdui peste 45 de calculatoare pentru Player Unknown's Battlegrounds (PUBG), Fortnite şi Apex Legends. Mai mult, cei peste 10.000 de jucători participanţi vor avea oportunitatea să se întreacă în zona de smartphone-uri, unde vor fi disponibile dispozitive pentru PUBG şi Fortnite.În plus, jucătorii vor avea ocazia să descopere producţiile studiourilor de dezvoltare a jocurilor din România.Cel de-al 10-lea sezon al Campionatului ESL din Europa de Sud-Est (ESL SEC) - cea mai longevivă competiţie profesională din regiune, a avut la start 350 de echipe şi 1.581 de jucători unici de Counter-Strike - Globall Offensive şi Mobile Brawl Stars, însă în finalele live vor intra cei mai performanţi. Finaliştii vor concura în direct, în faţa publicului din Bucureşti, iar transmisiunea va fi difuzată în regiune în limbile locale.

Potrivit sursei citate, România are o tradiţie puternică în esport, lucru vizibil şi din istoria ESL SEC. Finalele s-au desfăşurat în direct în România de patru ori, iar acum, pentru a zecea aniversare a ESL SEC, vor exista cinci finale live în Bucureşti.



Până în prezent, ESL SEC a avut patru campioni români: Nexus Gaming a câştigat turneul CS: GO în sezonul şapte, în timp ce XPC Gaming l-a câştigat în ediţia a treia, iar în sezonul şase Nexus Gaming a câştigat finala League of Legends. De asemenea, competitorul Hearthstone - RDU - a câştigat în primul sezon.



În 2019, Vodafone şi ESL au lansat Vodafone 5G ESL Mobile Open - campionat de gaming mobil ce a adus în premieră prima mare finală internaţională pentru sporturile electronice competitive cu ajutorul unei reţelei 5G. Campionatul Vodafone 5G ESL Mobile Open a început pe 31 mai şi s-a desfăşurat până pe 29 septembrie 2019. Acesta a fost adresat jucătorilor din 17 ţări unde Vodafone este prezent.



