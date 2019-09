Capitala Vinului de Calitate - evenimentul la care sunt asteptati sute de ieseni! - FOTO

Capitala Vinului de Calitate evenimentul la care sunt asteptati sute de ieseni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primaria Municipiului Iasi, in colaborare cu Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova si Camera Bilaterala de Comert si Industrie Republica Moldova - Romania organizeaza pentru prima oara la Iasi, in intervalul 20 - 22 septembrie, evenimentul Capitala Vinului de Calitate, cu scopul de a promova pe plan intern si international potentialul produselor viniviticole. Conform organizatorilor, evenimentul, la care participa producatori din regiunile istorice ale Moldovei de pe ambele maluri ale Prutului, isi propune integrarea companiilor autohtone in comertul international, prin fabricarea produselor si prestarea serviciilor conform stan ...