Capitanul echipei de Fed Cup a Romaniei, PRIMA REACȚIE dupa infrangere

Căpitanul echipei de Fed Cup a României, Florin Segărceanu, a declarat, duminică seară, după semifinala pierdută în faţa Franţei, că participarea în penultimul act al competiţiei a fost “un vis frumos”. El a precizat că nu regretă deciziile pentru duminică, scrie News.ro.

“Aveam acest plan de cu o seară înainte. După accidentarea Irinei am întrebat dacă este ok totul cu ea şi ea a spus că îşi doreşte să joace. A jucat foarte bine, a dat totul. La un meci care se pierde la câteva puncte n-ai ce să zici. Concluziile foarte frumoase. A fost un vis frumos pentru noi. Nu s-a terminat. Am avut o semifinală cu Franţa, o atmosferă incredibilă, le mulţumesc fetelor pentru cum s-au dăruit. Acum trebuie să ne reîncărcăm bateriile şi să o luăm de la capăt la anul. Nu îmi reproşez nicio decizie, sunt foarte mulţumit şi aş merge pe aceeaşi formulă dacă m-ar întreba cineva”, a spus Segărceanu la Rouen.

România a ratat calificarea în finala FedCup, după ce perechea Monica Niculescu/Simona Halep a fost învinsă, duminică, la Rouen, cu scorul de 5-7, 6-3, 6-4, de cuplul Kristina Mladenovic/Caroline Garcia. Franţa s-a impus în faţa României, cu scorul de 3-2, în semifinalele FedCup.

După meciurile de simplu, România şi Franţa au fost la egalitate, scor 2-2, în semifinalele FedCup. Irina Begu, locul 83 WTA, a fost învinsă, duminică, la Rouen, cu scorul de 6-3, 2-6, 6-2, de Pauline Parmentier, locul 53 WTA. Simona Halep, locul 2 WTA, a învins-o, tot duminică, cu scorul de 6-7 (6), 6-3, 6-4, pe Caroline Garcia, locul 21 WTA.

În primul meci al zilei de sâmbătă, Simona Halep, locul 2 WTA, a învins-o, cu scorul de 6-3, 6-1, pe Kristina Mladenovic, numărul 66 mondial. Apoi, Mihaela Buzărnescu, locul 30 WTA, a fost învinsă, cu scorul de 6-3, 6-3, de Caroline Garcia, locul 21 WTA, în al doilea meci al semifinalei FedCup Franţa - România de la Rouen.

În urma acestui eşec, România va rămâne în Gupa Mondială I şi va juca anul viitor în sferturile de finală.

Franţa va evolua, în deplasare, la 9 şi 10 noiembrie, în finala FedCup, cu Australia, care a învins Belarusul cu 3-2.