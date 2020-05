Capitanul lui Watford refuza sa se prezinte la antrenamente

Căpitanul echipei engleze de fotbal Watford, Troy Deeney, a anunţat că nu se va prezenta la antrenamentele din această săptămână, de teamă să nu îşi infecteze familia în contextul reluării sezonului din Premier League, suspendat în martie din cauza pandemiei de coronavirus, relatează Reuters potrivit Agerpres.

Premier League a aprobat revenirea la pregătirea comună a jucătorilor începând de marţi, în grupuri mici, cu o posibilă reluare a antrenamentelor de contact de săptămâna viitoare.Deeney, 31 ani, a explicat săptămâna trecută că nu vrea să rişte sănătatea familiei sale: ''Trebuie să revenim în această săptămână. Eu am spus că nu voi veni. Fiul meu are cinci luni şi are dificultăţi de respiraţie. Nu vreau să vin acasă şi să-l confrunt cu un pericol şi mai mare. Trebuie să conduci în echipamentul tău, nu poţi să faci duş, iar apoi conduci acasă în acelaşi echipament murdar''.Conform statisticilor din Marea Britanie, persoanele de culoare au un risc de 4,2 ori mai mare de muri din cauza Covid-19 decât persoanele albe.Circa o treime din jucătorii din Premier League sunt de culoare, de etnie asiatică sau alte etnii.''În timp ce suntem testaţi şi în timp ce vom fi într-o ambianţă sigură, e nevoie de o singură infectată din grup. Şi nu vreau să aduc asta acasă. Nu pot să mă tund până în luna iulie, dar pot să stau alături de 19 oameni şi să sar la cap. Nu ştiu cum funcţionează asta, nimeni nu răspunde la întrebări, nu pentru că nu vor, ci pentru că nu au informaţia'', a declarat Deeney.Clubul Watford ocupa locul 17 în Premier League înainte de suspendarea sezonului din cauza pandemiei de coronavirus, care a făcut aproape 43.000 decese în Marea Britanie.