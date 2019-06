Capitanul naționalei de Tineret PROMITE SOLEMN: 'Nu ne vom opri aici, va promitem asta! Suntem Romania și nu exista adversar mai mare decat visul nostru'

Echipa națională de tineret a României a fost eliminată în semifinalele Campionatului European după ce a pierdut, 2-4, în fața selecționatei Germaniei, potrivit Mediafax.

Căpitanul tricolorilor "mici", portarul Ionuț Radu a postat un mesaj emoționant pe conturile sale de socializare. Goalkeeper-ul echipei din Serie A, Genoa, le-a mulțumit tuturor românilor care i-au susținut și a promis că acest EURO este doar începutul performanței lor.

"Nu s-a terminat cum ne-am dorit, am fi vrut mai mult, adică totul pentru că așa suntem noi. Atât s-a putut, din păcate. Eu sunt sigur că vom mai trăi astfel de veri, vom lupta și ne vom bucura din nou impreuna.

Cu ce ramanem dupa acest turneu? Cu mandria ca v-am avut alaturi de noi si ca impreuna ne-am simtit invincibili. Am privit fiecare adversar in ochi cu mandrie, i-am aratat ca nu ne temem, l-am facut sa simta ca Romania e puternica! Am spus la inceput ca Romania va uimi la acest turneu. Asa a fost, dar am realizat asta impreuna. Atunci cand am simtit ca nu mai putem, am primit energie de la voi. Am jucat toate meciurile cu inima! Ne-ati facut sa ne simtim eroi, dar nu stiti ca fiecare dintre voi a fost un erou pentru noi.

Un capitol din cartea de istorie s-a incheiat azi, dar urmeaza altul si apoi altul. Nu ne vom opri aici, va promitem asta! Suntem Romania si nu exista adversar mai mare decat visul nostru: dorinta de a face performanta! Aveti incredere!

HAI ROMÂNIA!", a scris Ionuț Radu.

Portarul în vârstă de 22 de ani a avut un discurs superb și la zona de interviuri, imediat după încheierea partidei, România - Germania 2-4, în care a spus că poate aşa a fost scris să se întâmple.

Radu spera la finală şi spune că penalty-ul nemţilor îi va rămâne mereu în minte.

"Rămâne dezamăgirea că nu am reuşit mai mult. Am ajuns până aici, dar nu voiam să ne mulţumim cu puţin. Voiam să jucăm o finală şi am fi meritat să o jucăm. Am fost foarte aproape la penalty. O să îmi rămână mult timp în minte acea fază. Poate aşa a fost scris. Trebuie să ţinem capul sus. Sincer, la lovitura liberă şi cartonaşul roşu al lui Paşcanu am simţit că am cedat psihic.

Nu suntem mici, chiar suntem foarte mari! Posibil de asta nu ne voiau în finală. În prima repriză noi am făcut jocul, puteam să facem 3-1 într-un anumit punct. Plecăm cu un gust foarte dulce pentru că am dus echipa în topul Europei, dar şi cu un gust amar pentru că nu am făcut acel pas spre finală. Sunt mândru să fiu căpitanul acestei echipe, sunt mândru să fac aparte din acest grup. Când îi vezi atât de încărcaţi nu ai cum să dai înapoi!", a spus Ionuţ Radu, la microfonul FRF TV.