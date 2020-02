Capitanul nejucator al echipei Rusiei, despre intalnirea de Fed Cup cu Romania

Capitanul nejucator al echipei Rusiei, Igor Andreev, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca in ciuda absentelor jucatoarelor Simona Halep, Irina Begu sau Monica Niculescu, Romania va avea sustinerea suporterilor si in aceste conditii se asteapta la o intalnire dificila in Grupa Mondiala a Fed Cup.