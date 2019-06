Caporal cu 2 misiuni in Afganistan, audiat pentru abuzul unei minore de 13 ani, in Bucuresti

Abuz sexual google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un caporal de la baza Clinceni a fost ridicat de politisti si dus la sectie pentru audieri, intr-un caz de abuz asupra unei fetite de 13 ani, in Bucuresti. Barbatul, care are 2 misiuni in Afganistan, are testarea psihologica la zi si este necasatorit. Vezi si: CNN. Povestea unei vaduve ISIS: O vacanta romantica s-a sfarsit in tortura si abuz sexual in Califatul Statului Islamic Caporal cu 2 misiuni in Afganistan, audiat pentru abuzul unei fetite de 13 ani, in Bucuresti Politistii informeaza ca, prin apel 112, Sectia 16 Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca o minora de 13 ani a fost victima unei agresiuni de natura sexuala. In baza semnalmentelor furnizate, politistii au depistat si iden ...