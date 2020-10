Caporalul Popa Nicolae, din Brigada 9 Mecanizata Marasesti, membru al Ligii Militarilor Profesionisti, are nevoie de ajutor

„Avem datoria să-l sprijinim în această grea bătalie, în fața căruia nu are voie să stea singur!“

Caporalul Popa Nicolae din Brigada 9 Mecanizată Mărășești (membru al Ligii Militarilor Profesioniști) are mare nevoie de ajutorul nostru!​Camaradul are un copil minor și o soție bolnavă de cancer cu un picior amputat.Popa Nicolae are mare nevoie de bani.„Nu mai face față ratelor si CAR-urilor, împrumuturi făcute pentru operațiile soției. Vor urma altele, de aceea, noi camarazii LMP avem datoria să-l sprijinim în această grea bătalie, în fața căruia nu are voie să stea singur!Liga Militarilor Profesioniști lansează un apel către toți camarazii lui Nicolae, dar și către români!Cine poate și dorește, poate ajuta familia greu încercată cu orice sumă de bani într-un cont deschis pe numele lui Popa Nicolae la Banca Transilvania:● Lei RO04BTRL01401201J97285XX “, se arată într-un mesaj postat pe grupul de Facebook Liga Militarilor Profesioniști.