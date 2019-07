Capra neagra cu piciorul rupt, dusa la medic in rucsac

capra neagra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O salvare inedita s-a desfasurat la Rasnov, unde o capra neagra care avea un picior fracturat a fost carata in spate de salvamontisti, intr-un rucsac. Animalul a fost gasit in vecinatatea Cabanei Malaiesti. Din cauza piciorului fracturat, nu mai putea sa sara. Doi membri din echipa Salvamont Rasnov au carat capra de 50 de kg in spate, cativa kilometri, pana intr-o zona in care i-a asteptat o masina. Cei doi spun ca animalul a stat foarte cuminte, tot drumul, inclusiv in masina cu care a fost dus la veterinar. Capra neagra va fi operata si, dupa recuperare, specialistii vor decide unde va putea supravietui in siguranta. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem s ...