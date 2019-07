Capra neagra ranita, carata 7 kilometri in spate de salvatori

Capra neagra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O capra neagra, ranita la un picior, a reusit sa ceara ajutor! S-a apropiat de o cabana, iar salvamontistii din Rasnov au alergat spre ea. Pana la veterinar, au carat-o in spate. Imaginile au devenit in scurt timp virale. Povestea emotionanta a caprei negre este spusa chiar de salvatorii ei. Cativa turisti aflati la 2.000 de metri altitudine, in rezervatia Bucegi- Piatra Craiului, au vazut ca o capra neagra nu reuseste sa faca salturi. Apropierea de cabana lor a fost ca un semn ca are nevoie de ajutor. Doi salvamontisti, tata si fiu, au fost chemati in sprijin. . Animalul care cantareste in jur de 40 de kilograme a fost carat in spate, pe rand, de catre cei doi salvatori. Pe un drum foresti ...