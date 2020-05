Capsula SpaceX Crew Dragon s-a cuplat cu succes la Statia Spatiala Internationala

Capsula SpaceX Crew Dragon, având la bord doi astronauţi NASA, s-a cuplat cu succes duminică la Staţia Spaţială Internaţională (ISS), informează agenţiile de presă. SpaceX, compania spaţială privată a miliardarului Elon Musk, îi lansase pe cei doi pe orbită, sâmbătă, din Florida, într-o misiune ce marchează primul zbor spaţial al unor astronauţi americani de pe pământ american în aproape 10 ani. O rachetă Falcon 9, aparţinând companiei SpaceX, s-a ridicat de la Centrul Spaţial Kennedy la ora 19:22 GMT, transportându-i pe orbită pe Doug Hurley şi Bob Behnken în capsula Crew Dragon. Capsula s-a separat de cea de-a doua treaptă a rachetei Falcon 9 la câteva minute după lansare şi a intrat pe orbită. Prima tentativă de lansare a fost anulată, miercuri, cu mai puţin de 17 minute înainte de aprinderea motoarelor. Sâmbătă, câteva reprize de ploaie au ameninţat din nou lansarea, dar vremea s-a îmbunătăţit la timp. Astronauţii Doug Hurley, 53 de ani, şi Bob Behnken, 49 de ani, sunt angajaţi ai NASA sub contract pentru a zbura pentru SpaceX. Ei urmează să rămână la bordul ISS timp de câteva săptămâni. AGERPRES/ (AS - editor: Ana Bîgu, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: NASA - National Aeronautics and Space Administration