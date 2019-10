Captura impresionanta a politistilor de frontiera. Ce au descoperit la bordul unei nave

În urma activităților de cooperare internațională cu Serviciul Vamal din Ucraina, polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu polițiști din cadrul I.P.J. Giurgiu și ai Direcției de Poliție Transporturi, cu sprijinul organelor de control din cadrul Direcției Generale a Vămilor și a reprezentanților Autorității Portuare Giurgiu au identificat cantitatea de 1.000 de baxuri (10 milioane de țigarete), la bordul unei nave sub pavilion bulgăresc.

Vineri, în urma unui control asupra unei nave sub pavilion bulgăresc, polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice au găsit cantitatea de 10.000.000 de țigarete de contrabandă.În urma verificărilor întreprinse asupra încărcăturii, au reieșit suspiciuni referitoare la realitatea documentelor comerciale prezentate și a originalității țigaretelor.În vederea continuării cercetărilor, nava a fost reținută în Portul Giurgiu, urmând ca la data de 12 octombrie 2019, întreaga cantitate de țigări să fie ridicată.În cauză se desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrafacere de marcă și prezentarea la autoritatea vamală de documente nereale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.Întreaga activitate a beneficiat de sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și a luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.