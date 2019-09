Captura pe piata drogurilor. Ce au gasit procurorii in masina unui tanar

Droguri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar de 20 de ani a fost arestat dupa ce procurorii DIICOT Oradea au gasit in autoturismul sau aproape 450 de comprimate Ecstasy, dar si alte droguri ce urmau sa fie comercializate in cluburi din Satu Mare. Potrivit unui comunicat DIICOT Oradea remis luni, procurorii institutiei, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Satu Mare, l-au surprins in flagrant pe suspectul de 20 de ani in timp ce comercializa drogurile de mare risc. Unul dintre cei mai cunoscuti miliardari a decedat. Ce averea a lasat in urma sa. Sigur nu ti-ai fi inchipuit - FOTO "Cu ocazia controlului efectuat asupra inculpatului, precum si asupra autoturismului acestuia, au fost identificate si ridicate 449 de com ...