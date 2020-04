Captura record de 25 de tone de canabis in Liban

Poliţia din Liban a anunţat vineri că a confiscat o cantitate record de 25 de tone de canabis care urmau să plece din portul Beirut către un stat african, transmite AFP, citată de Agerpres.

Captura a fost realizată la jumătatea lui martie, datorită informaţiilor primite de brigada de stupefiante care urmărea cazul de o lună. A fost sechestrat un convoi de opt camioane care urma să intre în port, au precizat într-un comunicat Forţele libaneze de securitate internă (FSI)."Au fost confiscate cantităţi importante de haşiş, circa 25 de tone. Drogul era disimulat într-un mod profesionist, în saci cu îngrăşăminte", încărcătura urmând să ajungă într-o ţară africană neprecizată."Este cea mai importantă captură de acest gen din istoria Libanului", a notat FSI, enumerând între tipurile de canabis găsite "Floare de primăvară", "Spiritul Beirutului" sau "Kiki do you love me".

În Liban cultivarea canabisului este ilegală, iar legislaţia prevede sancţionarea cu închisoarea a traficului de droguri. Totuşi, astfel de activităţi sunt larg răspândite de mai multe decenii, mai ales în regiunea Bekaa (est), unde a devenit o industrie de milioane de dolari, mai ales în timpul războiului civil (1975-1990) care a devastat zona.



Potrivit ONU, Libanul este al treilea producător mondial de droguri, după Afganistan şi Maroc.



Din 2018, autorităţile libaneze au în vedere legalizarea cultivării de cannabis în scopuri terapeutice.



Pe lângă operaţiunile punctuale ale poliţiei împotriva baronilor traficului de droguri, armata libaneză lansează acţiuni de distrugere a plantaţiilor de canabis întinse pe mii de hectare în valea Bekaa. În 2012, cultivatorii au atacat buldozerele armatei cu lansatoare de rachete, acuzând guvernul că le fură pâinea.