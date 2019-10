'Capușați Hidrolectrica, dar nu o vindeți!' - Reacția unui fost ministru al Energiei dupa declarația controversata a lui Badalau: 'Nu prea i-a ieșit ironia'

Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, reacționează joi pe Facebook după ce ministrul interimar al Economiei, Niculae Bădălău, i-a sugerat ministrului desemnat de PNL pentru portofoliul Economiei şi al Energiei, Virgil Popescu, în cadrul audierilor din comisiile parlamentare reunite, că ar fi mai bine să căpuşeze Hidroelectrica în continuare, decât să o vândă, în condiţiile în care compania are ca obiectiv listarea la bursă a unui pachet minoritar de acţiuni încă din 2013.

„Cred ca actualul ministrul al economiei a incercat sa fie ironic fata de fostii parteneri de Guvernare de la ALDE si zvonul privind o posibila intelegere secreta pentru pastrarea controlului companiilor din energie, in schimbul sustinerii parlamentare pentru noul Guvern.

Nu prea i-a iesit ironia si in locul acesteia a rostit un adevar: companiile de stat din energie au fost, in ultimii ani, deprofesionalizate si politizate la un nivel cum nu au mai fost niciodata. In mod paradoxal, Hidroelectrica nu se afla in capul acestei liste, ci doar in coada ei, adica printre cele mai putin afectate.