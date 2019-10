Caracal: Bomba momentului! Alexandra si Luiza, in casa lui Dinca in acelasi timp! „Una era drogata si cealalta...”

Ies la iveala noi informatii socante despre cazul crimelor de la Caracal, comise de Gheorghe Dinca! O scrisoare anonima primita de bunicul Luizei Melencu a dezvaluit detalii cutremuratoare!

Rasturnare de situatie la care nimeni nu s-ar fi asteptat, dupa ce bunicul tinerei Luiza Melencu a primit o scrisoare anonima in care a fost dezvaluit faptul ca nepoata lui si Alexandra Macesanu s-au aflat in acelasi timp in casa lui Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal.

Scrisoarea arata ca, la scurt timp dupa ce Alexandra Macesanu a reusit sa sune la 112 si sa discute cu politistii, Luiza Melencu a fost scoasa din casa lui Gheorghe Dinca prin spatele curtii, de unde a fost luata cu masina de catre fiul lui Dinca si dusa in alta parte.

Mai mult decat atat, scrisoarea anonima primita de bunicul Luizei Melencu descrie ca fata era drogata in momentul in care a fost suita in masina si dusa in alta parte.

Anchetatorii nu pot deocamdata sa confirme veridicitatea acestor informatii si nici Gheorghe Dinca nu a facut nicio dezvaluire despre acest lucru.

Informatia a fost lansata in spatiul public de catre cei de la Romania TV, in cadrul unei emisiuni.

Cazul Caracal. Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-ar fi ucis pe Luiza Melencu si pe Alexandra Macesanu

Gheorghe Dinca a declarat procurorilor ca le-a ucis pe Luiza Melencu, adolescenta de 18 ani disparuta in luna aprilie, si Alexandra Macesanu, fata de 15 ani disparuta in luna iulie. Barbatul sustine ca le-a rapit, le-a sechestrat si le-a ucis, trupurile fiind arse intr-un butoi metalic din curtea sa.

Totusi, anchetatorii sunt departe de-a trage concluzii oficiale si de-a inchide dosarul, caci complexitatea acestuia necesita timp. A fost solicitat inclusiv ajutorul celor de la FBI pentru o expertiza ADN.

