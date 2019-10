Caracal: Fiica lui Gheorghe Dinca s-a ocupat de tot! „Ea aducea uleiuri de masaj, cearsafuri si...”

O alta tanara s-a hotarat sa vorbeasca despre familia lui Gheorghe Dinca si despre posibilele afaceri ilegale ale acesteia. De aceasta data, cea care ar fi implicata in poveste ar fi fiica lui Gheorghe Dinca, dar si surorile acesteia!

O tanara din Arad rupe tacerea si face dezvaluiri incredibile despre fiica lui Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal. Se pare ca aceasta ascunde un secret socant!

Tanara a marturisit ca o prietena i-a confirmat faptul ca la fiica lui Gheorghe Dinca veneau adesea clienti italieni, adusi prin sotul sau iubitul ei.

„Aducea clienti, dar nu neaparat italieni. Veneau si italieni, am inteles ca si marocani veneau, cateodata si romani, chiar veneau! Si percepeau un comision, pentru ca aducea. Ea, din ce mi-a explicat atunci, era 150 de lei, tura sau partida, ca nu stiu cum sa va spun. Si 80 de lei trebuia sa-i dea ei. Si am inteles ca ea se ocupa de tot: de prezervative, de uleiuri de masaj, de asternuturi. Adica nu trebuia sa duci tu de acasa”, a declarat ea.

Femeia a marturisit ca prietena ei fusese convinsa de catre Daniela Dinca sa practice prostitutia pentru bani. Ulterior, aceasta si-a dat seama ca prietena ei fusese, de fapt, racolata de fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela.

„Prietena asta a mea mi-a aratat poza cu ea, pe telefonul ei si eu am vazut-o, cand a aparut cazul, am vazut-o la televizor. Am vazut poza cu ea si am vazut si pe internet. Acum, sincer, daca stau sa ma gandesc, cred ca ei racolau fetele dintr-un bar. Pentru ca acolo se strangeau foarte multe fete”

Femeia a mai dezvaluit faptul ca ea crede ca si surorile Danielei ar fi practicat prostitutia, in italia, in anii petrecuti acolo.

