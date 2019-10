Caracal: Gheorghe Dinca, filmare nestiuta de anchetatori! Un jurnalist italian a dezvaluit totul: „Asta facea acolo...”

Dezvaluire bomba in cazul crimelor de la Caracal! Ancheta continua in cazul criminalului de la Caracal si ies la iveala noi informatii importante. Un jurnalist italian a gasit filmarea ce demonstreaza adevarul despre Gheorghe Dinca!

Un jurnalist italian a gasit o filmare cu Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal. Acesta sustine ca materialul video demonstreaza clar faptul ca inculpatul a facut trafic de minore in Italia.

Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, recunoscut in Italia! Jurnalistul Rok Xavi a dezvaluit ca Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, a fost subiectul unui reportaj in urma cu cativa ani si s-a descoperit faptul ca facea trafic cu minore.

Filmarea cu Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, a constitutit baza unui reportaj ce a fost chiar si premiat.

Dovada ca Gheorghe Dinca facea trafic cu minore

„Erau trei rulote la marginea orasului Bari, in apropiere de stadionul San Nicola. Se facea acolo trafic de minori, prostitutie. Intr-una din ele l-am recunoscut pe Gheorghe Dinca. Aducea femei, copii, acolo. Mai era cu o doamna din Caracal, in jur de 40-50 de ani, si faceau trafic de minori acolo, in zona stadionului San Nicola”, a declarat Rok Xavi, pentru Romania TV.

Jurnalistul italian a mai dezvaluit faptul ca Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, a fost prins de catre politie si a primit o interdictie de trei ani, fiindu-i interzis sa mai revina in Bari in aceasta perioada, arata cei de la bugetul.ro.

