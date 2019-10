Caracal: Menajera lui Gheorghe Dinca arunca totul in aer! „Eu aveam misiunea sa le rujez, sa le aranjez si...”

Ies la iveala informatii bomba despre cazul Caracal si Gheorghe Dinca, barbatul acuzat ca le-ar fi ucis pe tinerele Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Menajera criminalului de la Caracal rupe tacerea si face o dezvaluire socanta!

CRIMINALUL DE LA CARACAL. Alexandru Cumpanasu a fost recent invitat in emisiunea Acces Direct si a prezentat informatii uluitoare despre cazul crimelor de la Caracal.

CRIMINALUL DE LA CARACAL. Potrivit acestuia, avocatul pe care l-a angajat a descoperit la dosarul lui Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, declaratia femeii care s-a prezentat ca fiind menajera inculpatului. In documentul scris chiar de ea, femeia a dezvaluit ca avea misiunea de-a le aranja pe tinerele rapite, inainte ca acestea sa fie duse in Italia.

CRIMINALUL DE LA CARACAL. Doua luni a lucrat femeia respectiva ca menajera in casa lui Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal. In tot acest timp, sarcina ei era sa aranjeze tinerele inaintea ca acestea sa fie luate de baiatul cel mare al lui Gheorghe Dinca si duse in Italia cu acte false.

CRIMINALUL DE LA CARACAL. "A avut doua luni o menajera. La dosar, exista declaratia acestei doamne, asa se autointituleaza. In primele saptamani i-a fost luata o declaratie in care spune asa. Avocatul meu a consultat dosarul si mi-a spus aceste lucruri: Am locuit cu Gheorghe Dinca doua luni.

​CRIMINALUL DE LA CARACAL. Acesta se ocupa cu trafic de persoane. Eu aveam misiunea sa le rujez, sa le aranjez pentru ca dupa aceea, fiul sau cel mare sa le ia si sa le duca in Italia cu acte false", a dezvaluit Alexandru Cumpanasu la "Acces Direct", informeaza Spynews.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.