CARACAL. Procurorul care a coordonat ancheta in cazul Alexandrei, cercetat disciplinar. Inspecția Judiciara cere CSM suspendarea acestuia

Inspecţia Judiciară a început cercetarea disciplinară faţă de procurorul Cristian Ovidiu Popescu, de la Caracal, cel care nu ar fi permis poliţiştilor să pătrundă în casa lui Gheorghe Dincă înainte de ora 6.00, ancheta inspectorilor vizând exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă. „Inspectorii judiciari din cadrul Direcţiei de inspecţie pentru procurori au dispus începerea cercetării disciplinare