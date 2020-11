Carantina la Constanta: Mall-urile nu vor functiona nici in zilele de sarbatoare legala

„Nu dorim să punem frână economiei. Așa cum am declarat în toate aceste zile, nu am făcut o listă exclusivă de bunuri și activități esențiale. Lăsăm la latitudinea cetățenilor și apelăm la responsbilitatea fiecăruia în a se organiza corect și să-și limiteze deplasările pe cât posibil.



Am dorit să lăsăm operatorilor economici o autonomie în desfășurarea activității, pentru că știm foarte bine cât de mari sunt efectele unor restricții totale pentru sectorul economic”, a declarat Silviu-Iulian COȘA, prefectul județului Constanța.