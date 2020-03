Carantina obligatorie pentru cei care vin din Italia, Franta, Germania, Spania si Iran

Persoanele care vin in Romania din Italia, Franta, Germania, Spania si Iran vor fi plasate in carantina, aceste tari fiind considerate zone rosii din punct de vedere al riscului de infectare cu coronavirus, conform listei care a intrat in vigoare miercuri la ora 0:00. Cetatenii sositi din oricare dintre celelalte state, considerate ca facand parte din zona galbena, vor fi izolati la domiciliu pentru 14 zile.

Institutul National de Sanatate Publica a modificat, incepand de miercuri, de la miezul noptii, lista statelor considerate ca facand parte din zona rosie, din punct de vedere al cazurilor de infectare cu coronavirus. Pe aceasta lista figureaza acum Italia, Franta, Germania, Spania si Iran.

Toti cei care sosesc din aceste state vor fi plasati in carantina pentru 14 zile.

Toate celelalte state sunt considerate ca facand parte din zona galbena, astfel capersoanele care se intorc din alte tari decat cele enumerate ca facand parte din zona rosie vor fi plasate in izolare pentru 14 zile.

Ordonanta miliatara nr.3 prevede ca ”se instituie masura izolarii la domiciliu sau, dupa caz, carantinarii pentru toate persoanele care intra in Romania”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.