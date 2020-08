Carantina pentru cei care sosesc in Romania din 6 regiuni spaniole

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a adoptat în şedinţa de luni Hotărârea numărul 42, care instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din 6 regiuni ale Regatului Spaniei, fără a fi suspendate zborurile spre şi dinspre România. Este vorba despre regiunile Aragon, Cataluna, Comunidad de Madrid, Insulele Baleare, Ţara Bascilor, Navarra. […] The post Carantină pentru cei care sosesc în România din 6 regiuni spaniole appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.