Carantina totala de maine in Romania. Intervine armata pe strazi. Anunțul facut de președinte

Klaus Iohannis

Potrivit unei informări de presă venită din partea președintelui Klaus Iohannis, România va intra în carantină totală începând de mâine.

În urma unei informări de presă, președintele Klaus Iohannis a anunțat că de mâine, 25 martie, România va intra în carantină totală.

Astfel pe parcursul acestei zile se va rediscuta ordonanța militară, iar restricțiile descrise în aceasta vor deveni obligatorii și pe timp de zi.

De asemenea, președintele face apel și la cadrele militare. Acestea vor intra în prima linie a combaterii și a limitării extinderii epidemiei de covid-19.

Am evaluat situația care devine din ce în ce mai complexă. Am discutat măsurile suplimentare care se cer luate în această perioadă și pot să vă spun că am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a încetini răspândirea infecții.

Se vor introduce noi restricții în sensul în care ce a fost până acum o recomandare, devine o obligație. Stăm acasă. Oamenii pot să iasă din casă pentru a merge la serviciu sau pentru a face cumpărăturile de pe o zi pe alta.

Am convenit să pregătim pentru persoanele care sunt în carantină sau izolare măsuri de supraveghere electronică, pentru ca aceste măsuri să fie respectate integral.

Am convenit să folosim și armata pentru a gestiona mai bine situațiile din teren. Armata va dispune personal care va suplimenta forțele de poliție.

Persoanele cele mai vulnerabile sunt persoanele peste 65 de ani. Este evident că avem nevoie de măsuri speciale și de restricții speciale. Pentru aceste persoane se vor introduce restricții speciale. Vor trebui în interesul lor propriu să stea tot timpul acasă.

Restricțiile vor intra în vigoare începând de mâine, a declarat Klaus Iohannis.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.