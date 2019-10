Caravana SMURD „Fii pregatit!” vine la Pascani si Harlau

Caravana Fii pregatit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Caravana SMURD „Fii pregatit!”, in cadrul careia paramedicii SMURD si instructorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi, vor tine cursuri de prim ajutor si preventie in situatii de urgenta la care cetatenii pot participa in mod gratuit, va fi prezenta in Pascani si Harlau, judetul Iasi, in acest weekend, 05 octombrie 2019, 06 octombrie 2019. Caravana SMURD „Fii pregatit!” este un proiect al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, lansat in anul 2017 si operat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Proiectul este sustinut financiar si logistic de Fundatia pentru SMURD, cu sprijinul Fundatiei Vodafone ...