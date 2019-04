Carburantii s-au scumpit inainte de Paste

Carburanti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Carburantii se tot scumpesc de la inceputul anului. In multe benzinarii, pretul motorinei standard a depasit pragul de 6 lei pe litru, asa ca transportatorii anunta deja ca scumpesc serviciile. Cei care vor plati la final sunt clientii, prin preturi mai mari in magazine. Scumpirea in cazul benzinei este chiar mai mare: 75 de bani fata de finalul anului trecut. Un plin cu benzina pentru un rezervor de 50 de litri costa, acum, cu 8 lei mai mult fata de inceputul lunii aprilie si cu aproape 38 de lei fata de inceputul anului. Si pentru un plin de motorina soferii platesc mai mult cu 3,5 lei fata de 1 aprilie si cu aproape 29 de lei fata de luna ianuarie. Motorina a trecut deja pragul de 6 lei pe litru in Cap ...